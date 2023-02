Juros da casa sobem para 2,217%, o valor mais alto desde junho de 2012

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação foi 2,217% em janeiro, o valor mais elevado desde junho de 2012. O valor traduz uma subida de 31,9 pontos base face a dezembro do ano passado, segundo revelam os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).



Desde abril do ano passado que se têm registado agravamentos em todos os meses, mas a tendência é ainda mais notória nos contratos mais recentes. "Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu de 2,715% em dezembro para 3,307% em janeiro", revela o INE.



Para o destino de financiamento aquisição de habitação, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos subiu para 2,22%, mais 31,7 pontos base do que em dezembro. Nos contratos celebrados nos últimos três meses, aumentou mesmo 58,4 pontos face ao mês anterior, fixando-se em 3,306%.

No que diz respeito à prestação, considerando a totalidade dos contratos, o valor médio subiu nove euros em dezembro, para 308 euros. É o montante mais elevado desde março de 2009. Deste valor, 115 euros (37%) correspondem a pagamento de juros e 193 euros (63%) a capital amortizado.



Há um ano a componente de juros representava 16% do valor médio da prestação. Nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação subiu 23 euros, para 559 euros.



Já o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos subiu 353 euros face ao mês anterior, fixando-se em 62.357 euros. Para os contratos celebrados nos últimos três meses, o montante médio em dívida foi 126.805 euros, menos 3.397 euros do que em dezembro de 2022.





(Notícia atualizada às 12:50)