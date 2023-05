Juros dos novos créditos para a casa disparam para 3,675%, um máximo desde 2012

A taxa de juro nos créditos à habitação voltou a agravar em abril pelo 13º mês consecutivo. Na média de todos os contratos no país atingiu 3,11%, o valor mais elevado desde junho de 2009, traduzindo uma subida de 28,1 pontos base face a março. Já nos contratos celebrados nos últimos três meses, o aumento foi para 3,675%, atingindo máximos desde outubro de 2012, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).



Considerando apenas os empréstimos com o destino de financiamento à aquisição de habitação, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos subiu para 3,098% (mais 27,5 pontos base do que em março). Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu 16,0 pontos face ao mês anterior, fixando-se em 3,661%.





Para a totalidade dos contratos, o valor médio da prestação mensal fixou-se em 341 euros em abril, mais 10 euros que em março e mais 84 euros que em abril de 2022 (aumento de 32,7%). Deste valor, 163 euros (48%) correspondem a pagamento de juros e 178 euros (52%) a capital amortizado (ver gráfico 2) – em abril de 2022, a componente de juros representava 16% do valor médio da prestação (257 euros).Nos contratos celebrados nos últimos 3 meses, o valor médio da prestação subiu 14 euros face ao mês anterior, para 590 euros em abril (aumento de 52,5% face ao mesmo mês do ano anterior).Já o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos subiu 273 euros face ao mês anterior, fixando-se em 62.972 euros. Para os contratos celebrados nos últimos 3 meses, o montante médio em dívida foi 125.734 euros, mais 564 euros que em março.(Notícia atualizada às 11:20)