Juros no crédito à habitação sobem pela primeira vez em 13 meses. Valor médio da prestação sobe 14 euros

Os juros no crédito à habitação subiram para 0,803% em outubro

, registando a primeira subida em 13 meses. Os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam ainda para uma inversão da trajetória de subida nos novos créditos celebrados nos últimos três meses.





"A taxa de juro implícita no crédito à habitação subiu para 0,803%, valor superior em 1,8 pontos base ao registado no mês anterior. Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro foi 0,665% (0,702% no período precedente)", lê-se no r elatório divulgado pelo INE