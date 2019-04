Os 10 bancos mais reclamados em 2018

Banco CTT O banco CTT foi a instituição mais reclamada no ano passado, liderando o "ranking" tanto nas contas como no crédito à habitação. No primeiro caso, recebeu 0,81 queixas por cada mil contratos. Nos empréstimos para a compra de casa, teve 5,65 reclamações por cada mil contratos.

Bankinter O Bankinter ocupa a terceira posição nas reclamações relativas a contas, obtendo 0,50 queixas por cada mil contas. Ficou ainda no quinto lugar no que diz respeito às reclamações no crédito à habitação, com 1,27 queixas por cada mil contratos.

BBVA O BBVA recebeu 0,50 reclamações por cada mil contas, ocupando a quarta posição no "ranking" global. Mas também surge na terceira posição relativamente a reclamações de crédito à habitação, com 1,44 queixas por cada mil empréstimos.

Santander Totta O Santander Totta ficou na quinta posição no "ranking" das reclamações relativas a contas, com 0,32 queixas por cada mil contas. E, no crédito à habitação, recebeu 1,45 queixas por cada mil financiamentos para a compra de casa.

Deutsche Bank O Deutsche Bank ficou em segundo lugar nas queixas relacionadas com contas, recebendo 0,51 reclamações por cada mil contas. Surge em sexta posição no "ranking" do crédito ao consumo.

EuroBic O EuroBic recebeu 1,31 reclamações por cada mil contratos de crédito à habitação, ficando em quarto lugar no "ranking". Em média, os bancos receberam 0,94 queixas por cada mil créditos.

Caixa Leasing O Caixa Leasing & Factoring liderou a lista das entidades mais reclamadas no âmbito do crédito ao consumo, com 2,04 queixas por cada mil empréstimos. Em média, as entidades receberam 0,32 reclamações por cada mil contratos.

Wizink O Wizink ocupou o segundo lugar no que diz respeito às reclamações no crédito ao consumo. Teve 0,95 queixas por cada mil empréstimos, acima da média do sistema financeiro de 0,32 queixas por cada mil contratos.

Volkswagen Bank O Volkswagen Bank destacou-se como a terceira entidade mais reclamada no crédito ao consumo, seguindo-se ao Caixa Leasing & Factoring e ao Wizink. Recebeu 0,94 reclamações por cada mil contratos.