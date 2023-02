A taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação mais do que triplicou em 2022 em relação a 2021. Subiu de 0,83% em dezembro de 2021 para 3,24% em dezembro de 2022 - o valor mais elevado desde julho de 2014 -, de acordo com dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.



"Esta subida acompanha a trajetória das taxas Euribor, que, em dezembro, foram em média 3,03% no prazo a 12 meses, 2,57% a 6 meses e 2,07% a 3 meses (-0,50%, -0,54% e -0,58% em dezembro de 2021, respetivamente)", explica o relatório do supervisor sobre o agravamento.





novos empréstimos a particulares em 2022, o que representa um crescimento de

novos empréstimos à habitação

taxa de juro média dos novos empréstimos ao consumo

outros fins (mais

montante de novos empréstimos concedidos pelos bancos

taxa de juro média dos novos empréstimos às empresas

A banca concedeu 23.878 milhões de euros de1.908 milhões face a 2021. Deste total, 16.156 milhões de euros foram para, mais 886 milhões do que no ano anterior.Já em crédito para o consumo foram concedidos 5.377 milhões de euros no ano passado, um crescimento de 891 milhões face a 2021. Em dezembro de 2022, afoi de 7,97%, acima dos 7,18% registados em dezembro do ano anterior. Foram ainda contratados 2.345 milhões de euros para132 milhões de euros do que em 2021).Às empresas, ofoi de 22.055 milhões de euros em 2022, mais 1.229 milhões do que no ano anterior. "Amais do que duplicou no último ano, aumentando de 2,00% em dezembro de 2021 para 4,44% em dezembro de 2022", refere o supervisor.



Juros dos depósitos fecham o ano em 0,35%



Em 2022, o montante de novos depósitos a prazo de particulares foi de 49.393 milhões de euros, seis mil milhões de euros acima dos 43.016 milhões de 2021. Este montante era remunerado, em dezembro do ano passado, a uma taxa de juro média de 0,35%, o que compara com 0,04% em dezembro de 2021.



"Do montante dos novos depósitos constituídos, 88% foram aplicados em depósitos a prazo até 1 ano, remunerados, em dezembro, a uma taxa de juro média de 0,30% (0,04% em dezembro de 2021)", revela o BdP.



No que diz respeito às empresas, os novos depósitos a prazo totalizaram 21.513 milhões de euros, dos quais 96% foram aplicados em depósitos a prazo até 1 ano. "No final do ano, a remuneração média destes depósitos era de 0,97%, percentagem acima da oferecida no final de 2021 (0,06%)", acrescenta.



(Notícia atualizada às 11:35)