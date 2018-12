Taxas implícitas caem pela primeira vez em nove meses

Depois de oito meses consecutivos sem cair, as taxas implícitas do conjunto de créditos à habitação voltaram a descer, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quinta-feira.

As taxas implícitas do crédito à habitação regressaram às quedas. Em Novembro, atingiram os 1,049%, o que representa uma queda face aos 1,051% atingidos no mês anterior, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quinta-feira. Esta é a primeira descida desta taxa em nove meses. Nos oito meses anteriores, a taxa aumentou sempre ou manteve-se inalterada.

"A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação diminuiu 0,2 pontos base em Novembro em relação a Outubro, fixando-se em 1,049%", explica o INE em comunicado. Já nos contratos celebrados nos últimos três meses, onde a tendência recente tem sido maioritariamente de queda, a taxa de juro desceu 0,7 p.b. para 1,452%.





No destino de financiamento aquisição de habitação, que é o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita também recuou 0,1 p.b. para 1,072%. Já nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro para este destino de financiamento desceu 0,6 p.b. para 1,445%.





Quanto à prestação média vencida, esta manteve-se em 243 euros, sendo que se mantiveram os 46 euros (19%) respectivos a pagamento de juros e os 197 euros (81%) referentes a capital amortizado. Nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação aumentou dois euros para 329 euros.