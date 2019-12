Taxas implícitas no crédito à habitação aproximam-se de 1%

Os juros associados ao crédito para a compra de casa mantiveram, em novembro, a tendência de queda, segundo os dados do INE.

As taxas de juro implícitas no crédito à habitação voltaram a recuar em novembro, aproximando-se cada vez mais de 1%. Segundo os dados divulgados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística, as taxas recuaram para 1,017%.



Segundo o INE, a taxa de juro implícita nos contratos de crédito à habitação recuou para 1,017% em novembro, face aos 1,038% registados no mês anterior. Trata-se do quarto mês consecutivo de quedas deste indicador, com os juros a serem pressionados quer pelos mínimos da Euribor, quer pela descida dos "spreads" cobrados pelos bancos nos novos contratos de crédito.



Para o destino de financiamento aquisição de habitação, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos desceu para 1,040%, 2,1 pontos base abaixo do valor registado em outubro.





Nos novos contratos, celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro também baixou. Caiu de 1,134% para 1,086%.