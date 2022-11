Tem de renegociar o seu crédito à habitação? Um guia para saber se e como o pode fazer

O Governo aprovou um diploma que determina que os bancos têm de renegociar os créditos à habitação com as famílias em determinadas condições. Veja se as novas regras o obrigam a renegociar o seu crédito e como o fazer.

