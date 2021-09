Carteira de criptos de um hamster alemão está a bater o mercado

Desde junho que um hamster alemão chamado Mr. Goxx tem vindo a gerir uma carteira independente que transaciona criptomoedas. E fá-lo a partir da sua gaiola high-tech chamada Goxx Box, como nos conta a CNN Business. O seu portefólio abrange um vasto leque de moedas digitais, incluindo a tron, ethereum e bitcoin.

As sessões de negocição do Mr. Goxx são transmitidas ao vivo no Twitch. Primeiro, o hamster corre numa "roda de intenções", que gira e seleciona uma criptomoeda. Em seguida, corre para o túnel "comprar" ou para o túnel "vender", desencadeando ordens de compra ou de venda no equivalente a cerca de 20 euros dessa moeda digital.

O parceiro humano do Mr. Goxx, que é quem presumivelmente executa as operações, prefere manter-se anónimo mas coloca as ordens de compra e de venda na rede social Twitter e na comunidade Reddit.

Numa entrevista ao website Protos, que se debruça sobre o mundo das criptos, o "humano" por detrás do hamster diz que esta seleção de moedas digitais ainda não rendeu dinheiro suficiente para pagar as escavações high-tech do Mr. Goxx, que incluem uma secretária com monitores de computadores feitos em madeira.

No passado sábado, o desempenho do hamster estava em alta de mais de 16% desde que começou a transacionar em junho, segundo os dados da Protos – "um feito impressionante para qualquer um, muito mais para um roedor", sublinha a CNN.

Este retorno é neste momento superior ao da bitcoin, do S&P 500 e da Berkshire Hathaway do investidor Warren Buffett. Nesse mesmo período, a bitcoin e o S&P 500 subiram cerca de 14% e 5%, respetivamente. Já as ações da Berkshire caíram 2%.

"O Mr. Goxx está feliz por ver que alguns dos seus investimentos estão finalmente a compensar", declarou o seu parceiro humano à Protos.