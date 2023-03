Depois dos NFT, CTT querem ir à conquista do metaverso

O diretor de inovação dos CTT, Nuno Matos, revela que a empresa está a avaliar vários cenários possíveis de aplicação da blockchain e da Web 3.0, até mesmo no funcionamento do banco do grupo.

Depois dos NFT, CTT querem ir à conquista do metaverso









