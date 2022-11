E depois do "crash" cripto? As profecias da Web Summit

O universo cripto dominou a agenda do maior evento tecnológico do mundo, em que a ressurreição do mercado depois do “crash”, a sustentabilidade da bitcoin e a regulação foram os grandes temas.

E depois do "crash" cripto? As profecias da Web Summit









