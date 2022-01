Empresa cotada no Nasdaq será a primeira a pagar dividendo em bitcoin

A BTCS Inc., empresa focada em tecnologia de blockchain – o software que sustenta as criptomoedas – cotada no índice tecnológico Nasdaq, diz que será a primeira a oferecer aos investidores a opção de receberem dividendos emitidos em bitcoin.

A empresa, com sede em Silver Spring, Maryland, disse em comunicado na passada quarta-feira que os investidores terão a opção de receber dividendos no valor de 5 cêntimos de dólar por ação ou o equivalente em bitcoin – com base no preço em determinada data.

O "bividendo" será pago a partir de 17 de março.

As ações da BTCS avançaram com este anúncio, tendo chegado a escalar 43%, para 4,40 dólares por ação – o que aumentou a capitalização de mercado da empresa para cerca de 43 milhões de dólares.

A BTCS, que fornece análise de portfólio, disse que está a avaliar a adequação dos bividendos futuros.