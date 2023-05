Euro digital será “privado” e “gratuito” para cidadãos

O euro digital deverá aproximar-se do dinheiro em numerário, antecipa Hélder Rosalino. O administrador do BdP revela que, tal como as notas na carteira, este deverá ser o mais privado possível e gratuito para serviços básicos.

Euro digital será "privado" e "gratuito" para cidadãos









