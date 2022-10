O Orçamento do Estado para o próximo ano traz novidades para os investidores em criptoativos, que vão passar a pagar IRS sobre as mais valias, mas também para os intermediários, que ficam sujeitos ao imposto de selo. Conheça o que está em causa, quem é implicado e as exceções.

Ganhos de criptoativos pagam impostos a partir de 2023. Isto é o que precisa de saber









