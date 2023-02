Novo líder da CMVM dá prioridade aos criptoativos

A Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) arranca 2023 com a nova liderança de Luís Laginha de Sousa, que coloca entre as prioridades para este ano os criptoativos. O novo presidente da CMVM já está a antecipar o aperto regulatório que virá da Europa, enquanto prepara o diálogo com peritos e abre a porta para colaborar com o Governo neste campo.





...