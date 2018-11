Resultados dão terceira sessão de ganhos a Wall Street

Os principais índices norte-americanos estão a negociar em alta pela terceira sessão consecutiva, animados pelas contas trimestrais de uma série de empresas, que estão a aumentar a confiança dos investidores na evolução positiva desta época de resultados.

O índice industrial Dow Jones ganha 0,45% para 25.229,55pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq sobe 0,39% para 7.334,13 pontos. Já o S&P500 valoriza 0,34% para 2.720,80 pontos.

"Os investidores estão a começar Novembro com uma lista de compras, porque os últimos dias confirmaram-lhes que o movimento de vendas não vai continuar. Provavelmente terminou, por enquanto", afirmou, em declarações à Reuters, Michael Antonelli, director da Robert W. Baird.

As acções da DowDuPont disparam 8,18% para 58,33 dólares, depois de a empresa ter anunciado resultados acima do esperado pelos analistas e um plano de recompra de acções de 3 mil milhões de dólares.

Também a NXP Semiconductors ganha 7,47% para 80,60 dólares, com as acções a reagirem aos lucros e receitas acima das projecções. O American International Group, por seu lado, sobe 4,55% para 43,77 dólares, depois de ter reportado perdas inferiores ao esperado.

A Apple, a última das grandes tecnológicas a apresentar os seus resultados ao mercado – esta quinta-feira após o fecho das bolsas em Wall Street – valoriza 0,39% para 219,72 dólares.

Do lado das descidas destaca-se o Spotify, que afunda 7,80% para 138,32 dólares, com as acções a reagirem ao anúncio de receitas e margens em linha com o previsto e uma subida ligeira do número de subscritores premium.

Outubro marcou o pior mês para o S&P 500 desde Setembro de 2011 e a maior queda mensal do Nasdaq desde Novembro de 2008, devido aos receios de um aumento dos custos de financiamento, um agravamento das disputas comerciais globais e uma possível desaceleração dos lucros das empresas nos EUA.

Contudo, as empresas do S&P 500 registaram uma subida média de 26,3% nos lucros do terceiro trimestre, de acordo com os dados já conhecidos até ao momento. Apesar da subida, algumas empresas de destaque divulgaram resultados que foram considerados decepcionantes.