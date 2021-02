Ricos adoram ações, mas setor imobiliário ainda é o preferido

Apesar de todo o debate de como as ações podem estar sobrevalorizadas, quase 65% dos membros de um clube multimilionário de elite esperam que o mercado acionista termine 2021 com ganhos ainda maiores.

As carteiras dos membros do Tiger 21 - uma rede de empresários ricos, investidores e executivos com uma média de 100 milhões de dólares em ativos - possuem, em média, 22% da carteira alocada em ações cotadass. O grupo de 850 membros divulga a alocação de ativos das suas carteiras a cada trimestre.

O clube reúne-se em grupos de 15 em cidades em todo o mundo para discutir oportunidades de investimento e realizar as chamadas "defesas de portfólio" - sessões em que outros membros avaliam os investimentos de um sócio. Uma pesquisa com membros revelou que 65% considerava que o mercado vai terminar o ano em alta.

A ação com a maior presença nas carteiras é popular entre investidores de retalho: Apple. Ações de grandes empresas tecnológicas, assim como Nvidia e a Tesla, também são as favoritas dos membros, disse Michael Sonnenfeldt, fundador e presidente do grupo.





O mercado imobiliário ainda responde pela maior fatia das carteiras, com 27%. Os membros do Tiger tentam descobrir "o que mudou para sempre no mercado imobiliário, o que mudou temporariamente e o que vai recuperar rapidamente", disse Sonnenfeldt.









O setor imobiliário industrial passa por um boom, especialmente centros de distribuição que formam a espinha dorsal da cadeia de distribuição da Internet, disse Sonnenfeldt. Investir em moradias para a força de trabalho também está em alta, disse, incluindo a conversão de hotéis de serviço limitado. Essas unidades podem ser apartamentos com jardins nas cidades, destinados a inquilinos que ganham cerca de 50 mil dólares por ano em empregos estáveis.





"É fundamental quando as indústrias estão a mudar para novas áreas que tenham moradia suficiente para os trabalhadores que vão empregar", disse Sonnenfeldt.