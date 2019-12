10 Estratégias para investir em 2020

Depois de um ano de ganhos elevados em praticamente todas as classes de ativos é altura de fazer balanços, mas, sobretudo, olhar para a frente. Com um tom moderadamente otimista, os principais bancos de investimento mundiais mantêm a preferência pelos ativos de risco. Ainda que as avaliações estejam em níveis elevados, a procura por retornos deverá continuar a forçar novos ganhos nas ações. As regiões e os setores mais pressionados lideram a aposta, num mundo em que os juros das obrigações soberanas deverão continuar sem dar qualquer rendibilidade. Uma das exceções é mesmo a periferia do euro.