5 coisas que precisa de saber para começar o dia

As acções da Nos e do BCP deverão estar em destaque no arranque da sessão na bolsa nacional, enquanto nas bolsas europeias as atenções estão centradas no Deutsche Bank.





A Nos fechou o exercício de 2017 com um resultado líquido de 124 milhões de euros, o que representa um aumento de 37,3%. Os analistas do CaixaBI contavam com resultados líquidos de 119,8 milhões de euros. A empresa liderada por Miguel Almeida também conseguiu superar as previsões do CaixaBI ao nível das receitas e do EBITDA e, em comunicado, salienta que "registou crescimento em todos os serviços" em 2017. O dividendo aumenta 50% para 30 cêntimos. As acções reagem esta segunda-feira.





As acções do BCP reagem esta segunda-feira às novidades sobre o topo da liderança do banco, que foram conhecidas esta semana. O actual vice-presidente da comissão executiva do BCP, Miguel Maya, deverá assumir o leme do banco, ocupando o lugar de Nuno Amado, que passará a presidir ao conselho de administração. Esta alteração de lugares, dada como provável, está ainda dependente do novo modelo de organização do poder no banco.