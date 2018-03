5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Standard & Poor’s pode ter decisões para Portugal

A dívida soberana de Portugal poderá ser reavaliada pela agência de notação financeira S&P esta sexta-feira. No passado dia 15 de Setembro, mais de cinco anos depois com rating de "lixo" por parte das três maiores agências de notação financeira, Portugal voltou a ter uma classificação de grau de investimento quando a Standard & Poor’s colocou a sua dívida no patamar de investimento de qualidade.



Recorde-se que os relatórios sobre os ratings e perspectivas para as dívidas soberanas podem não ser publicados, uma vez que o calendário de eventuais revisões das notações soberanas é apenas indicativo.





Moody’s e Fitch avaliam risco de Itália após eleições

A Moody's e a Fitch têm agendada para esta sexta-feira uma possível acção de rating para Itália. Esta reavaliação surge depois dos resultados das últimas eleições terem aumentado a instabilidade política no país, com a subida do Movimento 5 Estrelas, um partido anti-sistema. Para já, não há acordo para a formação de um novo governo.



O actual primeiro-ministro, Matteo Renzi, confirmou que vai pedir demissão da liderança do partido de centro-esquerda e anunciou que o PD irá agora para a oposição, pelo que não participará na construção de uma solução governativa.





REN reage às contas de 2017

A REN registou um resultado líquido de 125,9 milhões de euros no ano passado, o que correspondeu a uma subida de 25,7% face aos 100,2 milhões do ano precedente. Os resultados foram apresentados ontem, depois do fecho da sessão, pelo que as acções estarão a reagir na sessão desta sexta-feira.



Das 18 cotadas do PSI-20, só ficam a faltar as contas da Ibersol e Mota-Engil.





Sonae vai continuar a valorizar?

As acções da Sonae fecharam ontem a ganhar 5,52%, naquela que foi a sessão com a maior subida desde Agosto de 2015. Os resultados de 2017, o aumento do dividendo e a perspectiva de colocar em bolsa uma unidade de retalho animaram a negociação.



A valorização acentuada foi acompanhada por uma elevada liquidez, tendo trocado de mãos 12,39 milhões de acções, mais do que triplicando a média diária de negociação dos últimos seis meses (3,6 milhões), uma evolução a que hoje os investidores irão também prestar atenção.





Plataformas de petróleo e gás em contagem nos EUA

A Baker Hughes, fornecedora norte-americana de serviços a campos petrolíferos, divulga hoje o relatório semanal sobre o número de plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos.



As cotações do crude estiveram ontem a negociar em alta, depois de a Agência Internacional da Energia ter divulgado que as reservas petrolíferas globais estão em queda iminente, mesmo com o aumento recorde da produção dos EUA.