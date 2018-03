5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Rendas de habitação em 2017 centram atenções

O Instituto Nacional de Estatística divulga as estatísticas de rendas da habitação ao nível local, em 2017. Além disso, o Banco de Portugal apresenta o boletim estatístico.



No resto da Europa, destaque para a taxa de desemprego no Reino Unido.



Nos Estados Unidos serão apresentados os dados relativos às vendas de casas usadas em Fevereiro, que deverão ter aumentado face a Janeiro. De acordo com as previsões da Bloomberg, deverão ter sido vendidas 5,40 milhões de propriedades, o que representa uma subida mensal de 0,4%.





Powell estreia-se na Fed com subida de juros

Jerome Powell, que preside à sua primeira reunião de política monetária da Reserva Federal dos EUA, deverá anunciar hoje, pelas 18:00 de Lisboa, uma subida dos juros directores. A taxa dos fundos federais deverá subir 25 pontos base, para um intervalo entre 1,50% e 1,75%, perante a recuperação do mercado laboral e da taxa de inflação no país. Na conferência de imprensa, Powell deverá deixar indicações sobre futuras mexidas nos juros.



Ainda em matéria de política monetária, o banco central do Brasil deverá reduzir a taxa de juro pela 12.ª vez consecutiva, já que a inflação está abaixo da meta há oito meses seguidos. Os juros directores estão em mínimos históricos, nos 6,75%.





Comissão Europeia deve revelar plano para tributar o digital

A Comissão Europeia deverá revelar hoje o seu plano para a tributação das empresas da área do digital.



A ideia é taxar as receitas das companhias digitais, com base na zona onde os seus utilizadores estão localizados, em vez de se basearem no local onde está a sede da empresa, segundo um "draft" de Bruxelas a que a Bloomberg teve acesso em finais de Fevereiro.





Investidores atentos à evolução do Facebook

As notícias do acesso indevido às informações de mais de 50 milhões de utilizadores da rede social Facebook têm sido responsáveis pela queda expressiva do Facebook em bolsa.



Em apenas duas sessões, a empresa liderada por Mark Zuckerberg perdeu perto 60 mil milhões de dólares em capitalização bolsista, quase o valor de mercado do índice português. Apesar disso, os analistas acreditam que ainda não é altura de "desamigar" as acções.





Petróleo em tempo de contagem

A Administração de Informação em Energia (sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários de crude dos EUA na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina.



As projecções apontam para que as reservas de crude possam ter aumentado em 3,4 milhões de barris, o que, apesar de ser elevado, constitui uma desaceleração face à semana precedente. No entanto, poderá ser suficiente para fazer inverter as cotações do ouro negro para terreno positivo – que na sessão de ontem estiveram a valorizar à conta da recomendação, por parte do Barclays, de investimento no sector.