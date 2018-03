5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Guerra comercial continua em destaque

Os mercados têm oscilado ao sabor do nível de tensão geopolítico. Nos últimos dias o que se tem destacado tem sido o aumento dos receios em torno de uma guerra comercial, depois de os EUA terem decretado a imposição de tarifas às importações chinesas. Ainda este domingo o secretário do Tesouro americano assegurou que o país não quer uma guerra, mas admitiu que não tem medo de tal cenário.

Os investidores estarão assim à espera de conhecer novos capítulos desta novela. Numa altura em que, no caso das tarifas sobre as importações de alumínio e aço, a União Europeia já recebeu uma suspensão das mesmas. Ainda que responsáveis europeus já tenham dito que o prazo estipulado para as negociações não será suficiente para se chegar a um acordo.

Vista Alegre Atlantis com mais capital em bolsa

A Visabeira, dona da Vista Alegre Atlantis, admite aumentar o capital disperso da empresa em bolsa. Actualmente há cerca de 2,5% do capital da empresa que está em bolsa, mas o objectivo é que este número cresça. Ainda não há calendário, mas poderá ocorrer ainda este ano, segundo as declarações do presidente da Visabeira, Nuno Miguel Marques, em entrevista ao Negócios e à Antena 1.

Aberta ficou também a possibilidade de estrear uma nova cotada em bolsa: a Constructel. Mas não será na bolsa de Lisboa. Esta empresa é a unidade que tem a operação europeia de redes de telecomunicações do grupo e a estrear-se será em França.





Jerónimo Martins e Nos voltam aos mínimos?

A semana passada foi de partilha de mínimos entre a Jerónimo Martins e a Nos. Desde terça-feira que as cotadas andaram a renovar mínimos. A retalhista, liderada por Pedro Soares dos Santos, tocou no valor mais baixo desde Setembro de 2016, negociando nos 14,415 euros. E com o fim da semana passada, a Jerónimo Martins acumula uma queda superior a 10%. Já a Nos está a perder pouco menos de 13% desde que o ano arrancou e, apesar de na sexta-feira ainda ter fechado a subir, chegou a negociar no valor mais baixo desde Novembro de 2014 (4,774 euros).





O presidente da Fed de Nova Iorque, William Dudley, e a líder da Fed de Cleveland, Loretta Mester, vão discursar esta segunda-feira. Depois de a Reserva Federal (Fed) ter decretado um aumento de juros de 25 pontos base, os investidores continuam à espera de sinais sobre o futuro. A perspectiva é de que os EUA subam os juros mais três vezes este ano. Mas esta é o cenário base. O que os investidores querem perceber é se esta perspectiva, partilhada pela maioria dos analistas, é a mesma que vinga no seio da Fed.





Os dados do produto interno bruto (PIB) de França e dos Países Baixos serão divulgados já na segunda-feira. Os economistas consultados pela Bloomberg estimam que a economia francesa tenha crescido 2,5%. Já a economia holandesa terá crescido 2,9%. Dois dias depois será a vez de os EUA revelarem a última leitura do PIB referente ao final do ano passado. O número que se espera é 2,7%.

Os investidores estarão assim atentos a estes números numa semana marcada por muitas ausências, devido à Páscoa. Sexta-feira, 30 de Março, os mercados estarão encerrados. E, na europa, só regressam à negociação na terça-feira seguinte.