5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira teremos os resultados de 2017 do Novo Banco e da Oi. Nos Estados Unidos, o destaque estará nos dados do PIB do quarto trimestre.

Novo Banco apresenta contas de 2017

O banco detido pela Lone Star e pelo Fundo de Resolução reporta esta quarta-feira os seus resultados de 2017.



Segundo os trabalhos preparatórios, o Novo Banco deveria apresentar prejuízos entre 1,6 e 1,8 mil milhões de euros, sobretudo devido à constituição de imparidades, que poderão ter impacto nos bancos que participam no Fundo de Resolução. O número já será, contudo, mais reduzido: o jornal Eco noticiou que as perdas deverão fixar-se em torno de 1,3 mil milhões.





Resultados da Oi também centram atenções

A operadora de telecomunicações brasileira Oi – que tem como maior accionista a Pharol (ex-PT SGPS), liderada por Palha da Silva, com 27,5% do capital através da Bratel – divulga hoje as contas relativas ao ano passado.





A empresa, em processo de recuperação judicial com o objectivo reduzir um nível de endividamento que supera os 65 mil milhões de reais (cerca de 16 mil milhões de euros), reportará os seus números após o fecho da Bolsa de São Paulo (Bovespa).





JM e Navigator vão continuar a dar ganhos à bolsa?

As acções da Jerónimo Martins fecharam ontem a subir 2,07% para 14,525 euros, a recuperar dos mínimos renovados ao longo das últimas sessões. Isto numa altura em que a empresa avalia a compra de uma concorrente na Polónia, a Piot i Pawel, segundo o jornal económico polaco Rzeczpospolita. A cotada liderada por Pedro Soares dos Santos tem estado sob pressão, com as acções a renovarem mínimos de 18 meses. Em causa têm estado notas de análise, com várias casas de investimento a cortarem a avaliação da cotada. Esta terça-feira deu-se uma inversão, com as acções a reagirem à divulgação de uma nota de "research" positiva.



A impulsionar o índice de referência nacional na sessão de ontem esteve também a Navigator, que encerrou a somar 2,54% para 4,84 euros. Durante a sessão, a empresa liderada por Diogo da Silveira atingiu um novo máximo histórico nos 4,88 euros.





Economia dos EUA cresce 2,7% no quarto trimestre

Os números do PIB dos EUA deverão confirmar a tendência de recuperação da economia norte-americana. Segundo a Bloomberg, a economia deverá ter crescido 2,7% no quarto trimestre de 2017, face aos três meses anteriores. A expectativa é de que a economia dos EUA continue a recuperar, num momento em que se discutem reformas fiscais no país, que incluem a implementação de novas tarifas aduaneiras.