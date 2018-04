5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira a EDP vota em AG a proposta para os seus órgãos sociais e a Sonae Indústria apresenta as contas de 2017 após o fecho da bolsa nacional. Lá fora, as atenções continuam centradas nas tensões comerciais EUA-China.

EDP vota novos dirigentes

A proposta para os órgãos sociais da EDP já é conhecida e vai ser hoje votada em Assembleia Geral de Accionistas. O conselho de administração executivo da eléctrica manterá António Mexia na presidência – pelo quinto mandato consecutivo.





Já o Conselho de supervisão da EDP volta a ter um presidente independente, com as rédeas a serem assumidas por Luís Amado em substituição de Eduardo Catroga que se despede da eléctrica nacional.





Sonae Indústria e Monsanto apresentam resultados

A Sonae Indústria divulga hoje, após o fecho da bolsa, as contas de 2017. Os analistas do CaixaBi antecipam receitas de 231,2 milhões de euros e um resultado líquido de 11 milhões.





Também hoje será a vez de a Monsanto, em processo de fusão com a Bayer, se confessar ao mercado, com a apresentação dos resultados do segundo trimestre. A Comissão Europeia aprovou recentemente a compra da companhia pela Bayer, esperando-se agora uma decisão da Rússia sobre a fusão.





Investidores não tiram os olhos da guerra comercial

As bolsas asiáticas e europeias fecharam ontem em baixa, pressionadas pelo escalar das tensões comerciais entre Washington e Pequim, depois de a China ter reagido, em igual medida, às novas taxas aduaneiras visadas pelos EUA. No entanto, em Wall Street, os índices fecharam em terreno positivo – com os ânimos a serem largamente temperados pelas declarações do secretário do Comércio dos EUA, Wilbur Ross, que referiu que a Administração Trump está disposta a negociar com a China para tentar resolver estas fricções.