5 coisas que precisa de saber para começar o dia

INE divulga estatísticas do comércio internacional

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta segunda-feira as estatísticas do comércio internacional, relativas a Fevereiro.



Na Zona Euro, destaque para a confiança dos investidores em Abril [anterior: 24 pontos; estimativa: 20,8 pontos].



FMI actualiza perspectivas económicas mundiais

A segunda semana de Abril arranca com a actualização do World Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional (FMI). Além disso, o fundo publica também os capítulos analíticos. Estes documentos serão seguidos com atenção pelos investidores e podem mesmo ter impacto nos mercados.



As perspectivas para as principais economias do mundo têm, em regra, influência no desempenho das várias classes de activos.





Relações EUA-China dominam em semana de arranque de contas

Os mercados mundiais continuarão atentos à evolução das tenões comerciais entre Washington e Pequim, que têm ditado a tendência inconstante das sessões das últimas semanas, especialmente da semana passada.



Isto numa semana em que arranca a época de resultados do primeiro trimestre das grandes cotadas norte-americanas. Os primeiros a apresentar as suas contas serão os bancos, com destaque para JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo.





Política monetária em foco na Europa e Japão

Em matéria de política monetária europeia, o relatório anual do Banco Central Europeu é apresentado pelo seu vice-presidente, Vítor Constâncio, em Bruxelas. Já Peter Praet - membro do conselho executivo do BCE e economista-chefe da autoridade monetária do euro - participa num fórum sobre finanças europeias em Frankfurt.



Por outro lado, o governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, discursa em Tóquio no arranque do seu segundo mandato à frente da autoridade monetária nipónica.





Futuro da energia em debate

A Bloomberg New Energy Finance acolhe a cimeira sobre O Futuro da Energia, que decorre hoje e amanhã em Nova Iorque.



Executivos de topo de empresas como a BP, SunPower, Tellurian e Southern Co. estarão entre os oradores, bem como o fundador da Bloomberg, Mike Bloomberg.