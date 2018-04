5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira o FMI divulga, no seu World Economic Outlook, as novas previsões para a economia mundial. O Goldman Sachs apresenta as contas do primeiro trimestre e os presidentes executivos do Facebook e Google falam sobre privacidade e protecção de dados com o responsável da Comissão Europeia pelo Mercado Único Digital.

FMI divulga novas previsões para a economia mundial

A instituição liderada por Christine Lagarde divulga esta terça-feira o seu novo World Economic Outlook. O documento apresenta as novas previsões da instituição para a economia global e também os riscos que ameaçam a estabilidade financeira.



As previsões actuais do Fundo Monetário Internacional antecipam um crescimento da economia mundial de 2,3%. Questões como a guerra comercial e a política monetária deverão ser abordadas no documento que vai ser conhecido hoje.



Esta divulgação acontece no arranque das reuniões de Primavera do Banco Mundial e do FMI, que vão decorrer até ao próximo domingo, dia 22.





REN e Martifer no radar dos investidores

A REN e a Martifer estarão a centrar as atenções dos investidores, depois das notícias divulgadas ontem.

No caso da REN, a ERSE aprovou investimentos de 49 milhões da empresa no gás natural. Com efeito, o regulador emitiu um parecer positivo, não vinculativo, aos projectos-base no gás natural propostos pela REN até 2022. A maioria deste investimento destina-se à remodelação e modernização de várias infra-estruturas da empresa.



Já no que respeita à Martifer, a empresa dos irmãos Carlos e Jorge Martins fechou o ano de 2017 com lucros de 6,5 milhões de euros, contra perdas de 43,6 milhões de euros no ano anterior. A dívida líquida baixou 47 milhões para 189 milhões de euros.





Goldman apresenta contas do primeiro trimestre

As cotadas norte-americanas continuam a apresentar os seus resultados do primeiro trimestre e a banca continua em destaque.



Depois de na sexta-feira ter sido a vez do Citigroup, JPMorgan e Wells Fargo, e de ontem ter sido o Bank of America a divulgar as suas contas, hoje será a vez do Goldman Sachs.





Bruxelas questiona Facebook e Google sobre privacidade

O comissário europeu para o Mercado Único Digital, Andrus Ansip, estará esta terça-feira em São Francisco para debater as políticas de privacidade e protecção de dados de duas gigantes tecnológicas: Facebook e Google. Os respectivos CEO, Mark Zuckerberg e Sundar Pichai, responderão às questões de Bruxelas.



Além desta reunião, Zuckerberg foi convidado a comparecer diante do Parlamento Europeu para elucidar acerca da utilização indevida que pode ter sido dada aos dados dos cidadãos da União Europeia no âmbito do acesso ilícito às contas de utilizadores do Facebook por parte da consultora britânica Crambridge Analytica.





Membros da Fed falam sobre política monetária

Na semana em que é divulgado o Livro Bege da Reserva Federal dos EUA, vários membros da entidade discursam em diversos eventos. John Williams, presidente da Fed de São Francisco, discursa numa conferência da NABE-Banco de Espanha em Madrid.



Já o principal responsável do banco central para a área da regulação e supervisão, Randy Quarles, testemunha perante o Congresso norte-americano. Por seu lado, Raphael Bostic, presidente da Fed de Atlanta, é orador num seminário da Bloomberg dedicado à política monetária.