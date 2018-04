5 coisas que precisa de saber para começar o dia

IGCP emite dívida de curto prazo

Uma semana depois de ter colocado três mil milhões de euros em dívida a 15 anos numa operação sindicada, o IGCP regressa ao mercado para emitir dívida de curto prazo.





O Tesouro português tenta captar até 1.250 milhões de euros em títulos com maturidade a três e onze meses.





Livro Bege da Fed dá novas indicações sobre economia dos EUA

A Reserva Federal dos EUA divulga o Livro Bege, um documento onde deverá dar mais indicações sobre o andamento da economia norte-americana. As actas relativas à última reunião do banco central dos EUA, conhecidas a semana passada, mostram que os membros do comité da Fed consideraram, unanimemente, que a economia continua na via do crescimento e que a inflação deverá continuar a subir. Indicações que mostram que a instituição deverá prosseguir com a política de normalização monetária.





Em matéria de política monetária, vários membros da Fed discursam hoje. O principal responsável do banco central para a área da regulação e supervisão, Randy Quarles, é orador na reunião anual do Comité de Bretton Woods, em Washington, e o presidente da Fed de Nova Iorque, William Dudley, fala no Lehman College sobre as perspectivas económicas dos Estados Unidos.





Morgan Stanley confessa-se ao mercado

As cotadas norte-americanas continuam a apresentar os seus resultados do primeiro trimestre e a banca continua em destaque.