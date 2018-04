5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira, o destaque estará na possibilidade de a Moody’s retirar Portugal da categoria de lixo, no mesmo dia em que a DBRS poderá também pronunciar-se sobre a dívida soberana de longo prazo do país. Sporting SAD, Ibersol e Inapa também estarão a dominar as atenções.

Moody’s e DBRS podem mexer no rating de Portugal

A Moody’s poderá anunciar no final desta semana a retirada do rating de Portugal do patamar de investimento especulativo – o chamado "lixo". A agência de notação financeira é a única entidade que ainda não avalia a dívida de Portugal acima de "junk". A Fitch e a Standard & Poor’s colocaram, no ano passado, a dívida portuguesa de novo num grau de investimento de qualidade.





Além da Moody’s, também a canadiana DBRS poderá pronunciar-se esta sexta-feira sobre a classificação e perspectivas para a dívida de Portugal.





Ibersol propõe aumentar dividendo para 10 cêntimos

A Ibersol vai propor aos accionistas, em assembleia geral a realizar a 14 de Maio, o pagamento de um dividendo de 10 cêntimos por acção, o que representa uma melhoria de 25% face aos 8 cêntimos pagos no ano passado.



A empresa de restauração propõe a "distribuição de dividendos no montante de 3.000.000 euros, que corresponde a um dividendo ilíquido de 0,10 euros por acção". A este dividendo corresponde uma rendibilidade de 0,88%, já que as acções fecharam a sessão desta quinta-feira nos 11,35 euros.





Minoritário da Inapa propõe que CEO acumule funções de "chairman"

A Inapa marcou para o próximo dia 4 de Maio a assembleia geral em que pretende eleger um novo presidente da administração, depois da saída do "chairman". A administração da distribuidora de papel ainda não avançou com um nome, mas o accionista minoritário, a Nova Expressão, já se chegou à frente e a proposta é que não haja qualquer nomeação.





A Nova Expressão, que é dona de 4,21% dos direitos de voto da Inapa e que tem contestado várias das posições da gestão ao longo dos últimos anos, propõe que o actual presidente da comissão executiva, Diogo Rezende, passe a acumular a função de presidente do conselho de administração até à definição do novo modelo de governança e eleição dos novos órgãos sociais.





Sporting quer emitir 60 milhões de euros em obrigações até final do ano

A Sporting SAD convocou os seus accionistas para uma assembleia geral a realizar a 11 de Maio, que tem como finalidade adiar o reembolso das obrigações que chegam à maturidade no próximo mês e avançar com uma nova emissão de 60 milhões de euros até ao final do ano.