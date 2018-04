5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira a Jerónimo Martins divulga os resultados do primeiro trimestre, ao passo que a Corticeira Amorim assinala 30 anos em bolsa e a Teixeira Duarte estará a reagir às perdas de 2017 e ao anúncio da venda de activos no valor de 500 milhões de euros. Lá fora, os olhos estarão postos na reunião do BCE.

Jerónimo Martins reporta contas do primeiro trimestre

A Jerónimo Martins será a primeira empresa do PSI-20 a apresentar as contas do primeiro trimestre de 2018. Depois de ter desapontado os investidores nos resultados anuais, as atenções estarão agora focadas na evolução da actividade na Polónia. O BPI antecipa que a Jerónimo Martins terá fechado o primeiro trimestre do ano com lucros de 84 milhões de euros, o que representa uma subida de 9% face aos 78 milhões obtidos no mesmo período do ano passado.



Ontem, o Haitong subiu o preço-alvo das acções da Jerónimo Martins de 16,50 euros para 17 euros, tendo também optado por melhorar a recomendação da cotada de "neutral" para "comprar", noticiou a Bloomberg.





Teixeira Duarte reage à venda de activos e às perdas de 4,7 milhões

A Teixeira Duarte chegou a acordo com BCP, CGD e Novo Banco para reestruturar a sua dívida e reduzi-la. Mas terá de vender 500 milhões de euros dos seus activos, anunciou ontem a construtora em comunicado.



Além disso, a empresa divulgou também ontem as suas contas de 2017, tendo reportado prejuízos de 4,7 milhões de euros. É preciso recuar muitos anos, até 2011, para ver o grupo construtor com resultados negativos.





Corticeira Amorim assinala 30 anos em bolsa

A Corticeira Amorim assinala, esta quinta-feira, em sessão especial de bolsa, os seus 30 anos no mercado de capitais. Um período marcado por uma valorização expressiva das suas acções. Se em Abril de 1988 a cotada tinha uma capitalização bolsista de 57 milhões de euros, agora tem um valor de mercado próximo de 1.500 milhões de euros. Supera empresas como a Altri, a Mota-Engil e os CTT. Logo no final do ano de estreia a empresa tinha quase triplicado o seu valor de mercado para 165 milhões.



Por outro lado, a partir de hoje as acções da Corticeira passam a descontar o dividendo de 0,185 euros que será distribuído aos accionistas a partir de dia 30 de Abril.





Draghi deixa juros e programa de compras inalterados

O Banco Central Europeu (BCE) deverá manter tudo igual na sua política monetária. As taxas de juro deverão permanecer em zero. Ainda assim, os investidores estarão especialmente atentos a declarações em torno do programa de compra de activos.



Mario Draghi poderá deixar algumas pistas sobre o fim do programa de compra de activos na Zona Euro.



Amazon apresenta contas em dia de regresso à negociação

A apresentação de resultados do primeiro trimestre prossegue de vento em popa um pouco por todo o mundo. Hoje, na banca, os destaques vão para as contas do alemão Deutsche Bank e do japonês Nomura.



Nos Estados Unidos, os resultados das tecnológicas têm estado a sobressair esta semana. Hoje será a vez de a Amazon divulgar os números de Janeiro a Março, na mesma sessão em que deverá regressar à negociação na Bolsa de Nova Iorque depois de ontem ter sido suspensa devido a um "bug" na NYSE. E o Facebook estará a reagir aos resultados apresentados ontem depois do fecho de Wall Street.