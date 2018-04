5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Entre as cotadas de maior dimensão, só faltava conhecer o valor do dividendo da Navigator e da Semapa. As duas cotadas, que são controladas por Pedro Queiroz Pereira, divulgaram a remuneração aos accionistas e as tendências são opostas. A Navigator cortou o dividendo em 20%, para 27,894 cêntimos por acção (composto por um dividendo regular de 23,71 cêntimos, mais 4,184 cêntimos através da distribuição de reservas livres). Já a Semapa vai pagar um dividendo de 51,2 cêntimos, mais 13,7% do que no ano passado. As acções de ambas as cotadas vão reagir esta segunda-feira a estes números.

Numa altura em que a economia europeia está a dar sinais de abrandamento, a evolução da inflação na região ganha preponderância para avaliar o rumo da política monetária. Esta segunda-feira são vários os países que vão revelar a estimativa para a inflação em Abril, com destaque para a maior economia europeia. Além da Alemanha, também Portugal e a Itália revelam os seus dados da inflação.





Além da inflação em Abril, o Instituto Nacional de Estatística vai revelar também a primeira estimativa para a taxa de desemprego em Março. Os dados provisórios do INE apontavam para uma taxa de 7,8% em Fevereiro, que corresponde ao valor mais reduzido desde 2014. O instituto de estatística vai ainda revelar as vendas a retalho e a produção industrial em Março, bem como o Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação.





A época de apresentação de resultados prossegue em Portugal, sendo que esta segunda-feira será a vez do Santander Totta revelar os números do primeiro trimestre. A 24 de Abril o Santander revelou que fechou o primeiro trimestre deste ano com lucros de 2.054 milhões de euros, o que traduz um aumento de 10% face ao mesmo período do ano passado. O banco espanhol revelou que em Portugal o resultado cresceu 1% para os 127 milhões de euros, com a actividade a ser afectada "por uma maior factura fiscal e menor venda de carteiras do que no primeiro trimestre de 2017".





O sector das telecomunicações está hoje em destaque, sobretudo nos Estados Unidos, uma vez que a T-Mobile chegou finalmente a acordo para comprar a Sprint, por 26 mil milhões de dólares. A fusão visa criar uma empresa com 127 milhões de clientes e com força para combater com as duas maiores operadoras móveis dos EUA: a Verizon e a AT&T.