5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Impresa e REN revelam os resultados obtidos no primeiro trimestre. Já os accionistas dos CTT poderão reagir aos números reportados pela empresa já após o fecho do mercado.

Lucros dos CTT encolhem 48%

Os CTT revelaram, já após o fecho da sessão de quarta-feira, que os seus lucros caíram 48,2% para 5,4 milhões de euros no primeiro trimestre do ano. Estes números ficaram aquém das estimativas dos analistas do CaixaBI, que apontam para um resultado líquido de 10,20 milhões de euros.

A empresa de correios diz que o plano de reestruturação iniciado no primeiro trimestre de 2018 "está a superar as projecções iniciais, tendo já contribuído positivamente para a estrutura da despesa". A empresa, liderada por Francisco de Lacerda, diz mesmo está já em execução em 85% do plano para este ano, o que, sabe o Negócios, não vai levar a empresa a mexer nas metas.





A REN e a Impresa vão apresentar os seus resultados do primeiro trimestre do ano. A gestora de redes energéticas fechou os primeiros três meses de 2017 com um lucro de 13,5 milhões de euros, contribuindo assim para um resultado líquido de 125,9 milhões de euros no acumulado de 2017.

Já a Impresa, que fechou o ano passado com um prejuízo de 21,6 milhões de euros devido à venda das revistas. De referir que a Impresa só registou as imparidades com a venda naquele negócio não tendo reflectido nas contas do último trimestre do ano o encaixe gerado por esta operação.





O Eurostat vai revelar como evoluíram os preços no consumidor em Abril. A estimativa dos analistas é de que a taxa de inflação tenha estabilizado em 1,3%. Em Março a taxa passou de 1,1% para os 1,3%, recuperando assim da queda recente. Este indicador assume um papel muito importante porque dependendo da sua evolução espoleta especulações diversas sobre o futuro da política monetária levada a cabo pelo Banco Central Europeu (BCE).



A CMVM pediu à SAD do Sporting esclarecimentos sobre a redução de 94 milhões na dívida ao BCP e Novo Banco, anunciada por Bruno de Carvalho num artigo de opinião publicado segunda-feira no Diário de Notícias. O presidente leonino referiu que nos "últimos meses" conseguiu "negociar uma melhoria das condições da reestruturação financeira", baixando de 135 para 40,5 milhões o valor da dívida ao BCP e ao Novo Banco, através dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) detidos por estes.



A Tesla reportou um prejuízo inferior às previsões dos analistas no primeiro trimestre do ano. As receitas, no valor de 3,41 mil milhões de dólares também superaram as estimativas. Além disso a empresa anunciou que prevê gerar cash-flow positivo no primeiro semestre deste ano.