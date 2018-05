5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A REN centra as atenções na bolsa portuguesa. Lá fora os investidores vão estar atentos aos resultados do HSBC e Alibaba e aos dados do emprego dos Estados Unidos.

Dia do Investidor da REN

A REN realiza esta sexta-feira o Dia do Investidor, evento em que cotada do sector energético deverá apresentar novas metas de resultados. O foco dos investidores deverá estar nas perspectivas para o dividendo, já que a empresa liderada por Rodrigo Costa tem na atractividade da remuneração accionista um dos principais trunfos. Este ano a REN vai pagar um dividendo de 17,1 cêntimos, o que representa uma rendibilidade de 6,6% (a terceira mais elevada entre as cotadas do PSI-20).









Além das novidades relacionadas com o dia do Investidor, a REN vai também reagir à apresentação das contas do primeiro trimestre, que foram divulgadas ontem após o fecho da sessão. A energética anunciou que os lucros desceram 3% para 13,1 milhões de euros, com a empresa a ser penalizada pelo aumento das amortizações. A Impresa também apresentou ontem os resultados do primeiro trimestre, sendo que a companhia de media baixou os prejuízos para 632,8 mil euros, menos 77,1% do que no mesmo período do ano passado, devido à descida de custos.









As bolsas mundiais têm evoluído nas últimas sessões em função dos resultados das empresas, sendo que a tendência negativa dos últimos dias tem sido justificada pela divulgação de números menos positivos (a Tesla foi a mais recente). Hoje também há contas importantes para estar atento, com destaque para o HSBC (um dos maiores bancos do mundo) e a Alibaba (gigante do comércio electrónico).









O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos revela hoje a evolução do mercado de trabalho na maior economia do mundo em Abril, um dado económico que irá condicionar a evolução dos mercados, pois o relatório deverá dar mais pistas sobre a evolução da economia norte-americana, bem como sobre a necessidade de a Reserva Federal acelerar a subida das taxas de juro. Os economistas apontam para um aumento no número de postos de trabalho criados e para a descida da taxa de desemprego para 4%. Na quarta-feira a Fed manteve a taxa de juro mas sinalizou um aumento na reunião de Junho.