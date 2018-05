5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A semana será recheada de apresentação de resultados de cotadas. Esta segunda-feira será o BCP a revelar os seus números do primeiro trimestre. E também será hoje que os investidores vão reagir à decisão do CaixaBank de retirar o BPI de bolsa.

BPI perto de sair de bolsa

O CaixaBank vai preparar a saída do BPI de bolsa, depois de ter conseguido comprar a posição do grupo Allianz, elevando para mais de 92% o capital do BPI detido. Se esta decisão for aprovada, a contrapartida que será oferecida aos accionistas que ainda têm acções é igual à paga ao Allianz: 1,45 euros. O que corresponde a um prémio de 22,7% face à cotação de fecho das acções na última sexta-feira e 27,9% quando comparado com o preço pago ao investidores na OPA de 2017.





BCP aumenta lucros?

Os investidores vão conhecer o desempenho operacional do BCP esta segunda-feira. Será só ao final do dia, mas já há estimativas. O BPI aponta para um aumento dos lucros da instituição liderada por Nuno Amado de 67% para 84 milhões de euros. Mas se juntarmos mais dois bancos de investimento (não identificados), cujas estimativas constam na Bloomberg, este valor ascende a 88 milhões de euros.





Concorrência já aprovou venda de participada da F. Ramada

A F. Ramada já recebeu a aprovação da Autoridade da Concorrência para vender a Ramada Storax. Uma operação que representa um encaixe de 75 milhões de euros e uma mais-valia de cerca de 60 milhões de euros. A aprovação foi conhecida na última sexta-feira, já após o fecho do mercado, e a uma semana de serem conhecidos os resultados do primeiro trimestre da empresa.





Investidores atentos à Fed