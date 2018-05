5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira mais três empresas do PSI-20 apresentam as suas contas relativas ao primeiro trimestre deste ano: a Altri, a Cofina e a F. Ramada. Por sua vez, a EDP, Nos e Navigator estarão a reagir aos resultados divulgados ontem após o fecho da bolsa nacional. Ainda por cá, teremos a segunda leitura da inflação.

Altri, F. Ramada e Cofina divulgam contas

A Altri, a F. Ramada e a Cofina revelam esta sexta-feira as suas contas dos primeiros três meses do ano.



Ontem, a Altri e a F. Ramada revelaram os dias em que começam a distribuir aos seus accionistas os dividendos relativos aos resultados de 2017, com ambas a fazerem-no a partir de 30 de Maio.





EDP, Nos e Navigator reagem aos resultados

A Nos, EDP e Navigator divulgaram ontem os seus resultados do primeiro trimestre, após o fecho da bolsa, pelo que hoje as suas acções estarão a reagir.





A Nos aumentou em 3% os lucros no primeiro trimestre do ano, atingindo os 33,8 milhões de euros, acima das estimativas dos analistas. Por seu lado, o resultado líquido da Navigator subiu 50% para 53 milhões, ficando assim abaixo das projecções médias dos analistas que apontavam para os 56 milhões.



Já os lucros da EDP desceram 23% para 166 milhões de euros no primeiro trimestre, valor em linha com a previsão dos analistas.





INE divulga segunda leitura da inflação

Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o índice de preços no consumidor, em Abril., bem como o índice de produção, emprego, remunerações e horas trabalhadas na construção e obras públicas em Março.





Nos EUA, destaque para o índice de preços na exportação, em Abril [anterior: 3,4%], para o índice de preços na importação, em Abril [anterior: 3,6%; estimativa: 3,9%] e para a confiança dos consumidores, medida pela Universidade de Michigan, em Maio [anterior: 98,8 pontos; estimativa: 98,4 pontos].





Apple: a trillion-dollar baby?

A Apple destacou-se ontem em bolsa nos EUA, ao atingir um máximo histórico nos 190,37 dólares durante a sessão, com uma capitalização bolsista de 933,92 mil milhões de dólares. A empresa da maçã foi sustentada pelo programa de recompra de acções no valor de 100 mil milhões de dólares, anunciado na semana passada.