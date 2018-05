5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira as acções da Sonae vão estar a reagir ao aumento dos lucros no primeiro trimestre, que ficaram acima das expectativas dos analistas. No dia em que os CTT e a Toyota Caetano começam a pagar os dividendos, teremos ainda por cá em destaque uma conferência sobre banca e seguros.

Sonae reage aos resultados trimestrais

A Sonae lucrou 20 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, o que compara com 8 milhões de resultados há um ano, ficando acima das expectativas dos analistas do BPI, que apontavam para um aumento de 77% do resultado líquido - para 15 milhões de euros.





A "holding" da família Azevedo reportou ontem as suas contas após o fecho da bolsa nacional, pelo que as acções estarão a reagir na sessão de hoje a estes números.





INE divulga síntese económica de conjuntura

Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga a síntese económica de conjuntura, em Abril, bem como os índices de preços na produção industrial, também relativos a Abril.





No resto do mundo, destaque para a inflação no Japão e no Canadá, bem como para o saldo orçametal na Argentina.





Banca e seguros em debate

O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, o CEO do Lloyds Banking Group, António Horta Osório, o CEO do Novo Banco, António Ramalho, entre outros nomes do sector financeiro, participam na conferência que hoje decorre em Lisboa, a partir das 08:00, dedicada ao tema "Banca e seguros: o futuro do dinheiro".





Energia em destaque nos EUA e na Rússia

A Baker Hughes, fornecedora norte-americana de serviços a campos petrolíferos, divulga hoje o relatório semanal sobre o número de plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos. As cotações do crude contnuaram ontem a negociar em alta, tendo o Brent do Mar do Norte superado os 80 dólares por barril em Londres.