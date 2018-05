5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira a Sonae Capital estará a reagir às contas trimestrais divulgadas ontem depois do fecho da bolsa. Por outro lado, a partir de hoje as acções da Nos e da REN deixam de conferir direito ao dividendo. Já a Comissão Europeia divulga as suas recomendações aos Estados-membros e a Fed publica a acta da última reunião de política monetária.

Sonae Capital reage aos resultados trimestrais

A Sonae Capital estará esta quarta-feira a reagir às contas do primeiro trimestre, apresentadas ontem após o fecho da bolsa.



A empresa liderada por Cláudia Azevedo reportou um prejuízo de 7,47 milhões de euros entre Janeiro e Março deste ano, o que corresponde a um agravamento de 47,9% face às perdas de 5,05 milhões no período homólogo de 2017. Este resultado líquido negativo fica assim acima das projecções dos analistas do BPI e CaixaBI, que apontavam para prejuízos de 5 milhões de euros, um valor de igual dimensão ao mesmo período do ano passado.





Acções da Nos e da REN entram em ex-dividendo

A partir de hoje, as acções da Nos deixam de negociar com direito ao dividendo de 30 cêntimos por acção, que representa um aumento de 50% face aos 20 cêntimos do ano passado. A empresa liderada por Miguel Almeida volta assim remunerar os accionistas com um montante que supera os lucros obtidos. O dividendo de 30 cêntimos representa uma remuneração total de 157 milhões de euros aos accionistas, o que se situa acima dos lucros de 124,1 milhões de euros obtidos pela empresa. O "payout" situa-se em 131%.



Também a REN entra hoje em ex-dividendo. A empresa vai distribuir cerca de 114 milhões de euros em remuneração accionista, o que corresponde a cerca de 90% dos lucros obtidos no período. A cotada liderada por Rodrigo Costa pagou nos últimos anos 17,1 cêntimos por acção aos accionistas em forma de dividendo. E assim pretende que continue. No plano estratégico para o período 2018-2021, a empresa assumiu a intenção de "manter a política de dividendos", pagando 17,1 cêntimos até 2021.





Fed publica actas da última reunião

A Reserva Federal dos Estados Unidos publica as actas da última reunião de política monetária, realizada a 1 e 2 de Maio. Neste encontro, o banco central decidiu manter a taxa de referência entre 1,5% e 1,75%.



Depois da subida anunciada na primeira reunião de Jerome Powell à frente do banco central, em Março, os governadores preferiram não elevar novamente o preço do dinheiro, cumprindo a intenção do actual presidente da Fed de fazer uma subida "gradual". Mas a Fed deixou um sinal importante para o futuro ao reconhecer que a inflação está perto da meta, tal como tinha antecipado em Abril.





CE divulga recomendações aos Estados-membros

A Comissão Europeia divulga hoje as recomendações específicas para cada Estado-membro. Por outro lado, o gabinete de estatística Eurostat apresenta os dados sobre a confiança dos consumidores da Zona Euro, relativa a Maio [anterior: 0,4%; estimativa: 0,5%]. Ainda na Europa, teremos também os valores da inflação no Reino Unido, bem como o desemprego na Finlândia.



Nos EUA, destaque para os números referentes à venda de casas novas, em Abril [anterior: 4,0%; estimativa: -2,2%].





EUA divulgam reservas de petróleo

A Administração de Informação em Energia (sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários de crude dos EUA na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina.



As reservas norte-americanas de crude diminuíram nas últimas duas semanas, revelando que o excedente dos inventários desta matéria-prima está a diminuir nos EUA e contribuindo assim para os receios de que a oferta comece a não conseguir atender à procura – o que contribuiu para a subida dos preços do "ouro negro" nos principais mercados internacionais.