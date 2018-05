5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira as acções das sociedades desportivas do Sporting e do Porto poderão estar a reagir às respectivas notícias de ontem à noite. Lá fora, os investidores vão continuar atentos às tensões entre os EUA e a Coreia do Norte.

Sporting e Porto centram atenções dos investidores

As acções das SAD do Sporting e do Porto deverão reagir hoje aos últimos desenvolvimentos nos dois clubes.





A SAD do clube liderado por Pinto da Costa cedeu a terceiros (não os identificando no comunicado) os créditos que tem sobre os direitos de transmissão televisiva, numa operação que permitiu um encaixe financeiro no montante de 100 milhões de euros. Isto no âmbito do contrato de Dezembro de 2015 em que o FCP vendeu à PT/Altice, por 457,5 milhões de euros, os direitos televisivos e a publicidade dos espaços comerciais no estádio do Dragão a partir de Julho de 2018 – contrato esse com a validade de 10 anos.



Em relação ao SCP, no final da reunião de ontem dos órgãos sociais do Sporting, foi anunciada uma assembleia do clube para 23 de Junho que visa destituir Bruno de Carvalho. O presidente do clube reagiu, dizendo que era o dia mais triste da sua vida desde que chegou ao Sporting e que decisão está "cheia de irregularidades" – frisando que coloca em causa a preparação da nova época e o empréstimo obrigacionista.





Mercados de olhos postos em Trump

A decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de cancelar a cimeira com a Coreia do Norte, juntamente com a ameaça de impor tarifas sobre os carros importados, penalizou ontem as bolsas, pressionou o dólar e garantiu ao ouro a maior subida em sete semanas.



Na sessão de hoje, que será mais curta nos EUA [encerrando às 19:00 de Lisboa e não às 21:00, como de costume] devido ao fim-de-semana prolongado com a celebração na segunda-feira do Memorial Day, os olhos vão continuar postos no chefe da Casa Branca.





Goldman Sachs reduz nos CTT depois de receber dividendos

Os CTT anunciaram ontem que o Goldman Sachs deixou de ter uma participação qualificada (acima de 2%) no capital da empresa, depois de ter alienado acções no dia posterior ao desconto dos dividendos. Em comunicado à CMVM, refere que o Goldman Sachs passou a deter 1,94% do capital da empresa dos correios, o que traduz uma redução face aos 2,42% detidos antes.





A venda das acções aconteceu a 17 de Maio, sendo que na sessão anterior as acções afundaram 9,69% pois os títulos detidos nesse dia deixaram de dar direito ao dividendo que a empresa pagou aos accionistas. Os CTT pagaram um dividendo de 38 cêntimos por acção, pelo que o Godman Sachs recebeu 1,4 milhões de euros em dividendos dos correios.





Fórum de São Petersburgo e Conferência do Riksbank dominam atenções

Decorre esta sexta-feira o Fórum de São Petersburgo, que reunirá o presidente russo, Vladimir Putin, o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, a directora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, e o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, num painel que será moderado pelo director da Bloomberg News, John Micklehwait.