5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A bolsa nacional será afectada pelo ajuste técnico de várias cotadas. Em causa está o pagamento de dividendos, mas deverá ser determinante para a queda do PSI-20. E isto numa sessão que deverá ser marcada pela ausência de muitos investidores devido aos feriados nos EUA e no Reino Unido.

Bolsa de Lisboa em queda técnica

Independentemente do sentimento que esta manhã impere nos mercados bolsistas, será de esperar uma queda da bolsa nacional. E tudo porque esta segunda-feira há seis cotadas nacionais cujas acções vão ajustar ao dividendo que vão distribuir aos seus accionistas.

Galp Energia, Altri, F.Ramada, Sonae SGPS, Sonae Capital e Sonaecom vão distribuir aos dividendos referentes ao exercício de 2017 a partir de dia 30 de Maio. O mesmo é dizer que as acções descontam estes valores esta segunda-feira. Será apenas um ajuste técnico, mas deverá ser suficiente para a bolsa de Lisboa cair. Se não vejamos: o ajuste do valor das acções da Galp será de 55 cêntimos, o que corresponde a uma queda de 3,4% face a sexta-feira. Já a Altri vai pagar 30 cêntimos aos seus accionistas, o que retirará amanhã quase 4% do valor da cotada. A Sonae perderá 3,6% assim que abrir, ao descontar 4 cêntimos por acção. A Sonae Capital recuará quase 6% (6 cêntimos de dividendo). Já a F. Ramada afundará quase 18%, ao descontar um dividendo de 2,23 euros. Fora da "primeira liga" da bolsa está a Sonaecom, mas nem por isso deixa de distribuir dividendos. A empresa vai pagar 3,7 cêntimos, o que retira às acções 1,55%.





A Teixeira Duarte anunciou a venda do Lagoas Park, numa operação que permitirá gerar uma mais-valia de 25 milhões de euros. A venda foi feita a uma subsidiária do fundo europeu de 'private equity' Kildare. Esta operação foi revelada no sábado, 26 de Maio, pelo que deverá haver uma reacção das acções esta segunda-feira.





Esta segunda-feira, os EUA comemoram o "Memorial Day" e as bolsas estarão encerradas. Já na sexta-feira a sessão bolsista americana foi mais curta. No Reino Unido comemora-se o feriado de Primavera da banca, com a bolsa encerrada. Estas "ausências" de negociação deverão ditar uma liquidez mais reduzida um pouco por todas as bolsas.





As acções do grupo EDP registaram a primeira queda semanal desde que a oferta pública de aquisição (OPA) foi lançada. Tanto da eléctrica liderada por António Mexia como a EDP Renováveis perderam 1,1% na semana passada. Ainda assim, ambas as cotadas continuam a negociar acima da contrapartida oferecida pela China Three Gorges (CTG), isto numa altura em que os chineses terão apenas mais uns dias para entregarem o pedido de registo da OPA. A EDP fechou na última sessão nos 3,42 euros, 5% acima da OPA (3,26 euros). E a EDP Renováveis fixou-se nos 8,09 euros, mais 10% do que o valor oferecido (7,33 euros).





A instabilidade política que tem marcado Itália e que na sexta-feira assolou Espanha fez subir as taxas de juro associadas às obrigações dos países periféricos. E Portugal não foi excepção. Apesar do "spread" da dívida de Portugal face a Itália ter atingido um máximo de 12 anos, a verdade é os juros também se agravaram, tendo superado, por várias vezes, a fasquia dos 2%. Este fim-de-semana, houve desenvolvimentos em Itália, com Conte a desistir de formar governo, depois de o presidente da República ter "chumbado" o nome para a pasta da Economia. Um dos cenários que se antecipa é a convocação de eleições. Mas até lá, os especialistas acreditam que Mattarella vai tentar nomear um governo de transição apartidário. Terá até já chamado um ex-responsável do FMI para uma reunião esta segunda-feira com esse intuito.