BCP e energia impulsionam bolsa nacional

A bolsa nacional regressou aos ganhos, assim como as congéneres europeias, numa altura em que todas as atenções recaem sobre Itália.

Em alta estão também as acções da Jerónimo Martins, com a retalhista a valorizar 0,33% para 13,495 euros.



Do lado oposto está a Pharol, ao ceder 0,61% para 0,244 euros, e a Sonae SGPS, que deprecia 0,29% para 1,035 euros.



(Notícia actualizada com mais informação)

O PSI-20 sobe 0,40% para 5.390,50 pontos, com oito cptadas em alta, cinco em queda e cinco inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência é de ganhos, depois de ontem ter sido uma sessão de quedas elevadas, num contexto de receios em torno de Itália. O cenário de eleições antecipadas, com potencial reforço das forças eurocépticas, está a minar a confiança dos investidores. Depois de dois dias de subidas acentuadas nos juros, os mercados estarão atentos à emissão de dívida que Roma vai realizar esta quarta-feira. O objectivo de Itália é emitir obrigações a cinco e 10 anos.O dia será marcado pela assembleia-geral do BCP , onde os accionistas deverão votar favoravelmente o nome de Miguel Maya para presidente executivo do banco. As acções do banco, que ontem afundaram 8,11%, estão agora a subir 0,75% para 0,241 euros.A subir está também a EDP, ao apreciar 0,18% para 3,359 euros, assim com o a Galp Energia, que ganha 0,06% para 15,50 euros.