5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira a Ibersol apresenta as contas do primeiro trimestre, após o fecho da bolsa. Os investidores vão continuar atentos ao sector do papel e aos máximos da Navigator, e lá fora destaca-se a AG da Tesla que deverá trazer alterações na gestão.

Ibersol reporta resultados do primeiro trimestre

A empresa de restauração apresenta hoje, após o fecho da bolsa nacional, as contas relativas aos primeiros três meses deste ano.





De acordo com as previsões do CaixaBI, a companhia deverá anunciar lucros de 2,6 milhões de euros, o que corresponde a um ganho de 33,4% face ao período homólogo de 2017.





Navigator em máximos históricos

O sector do papel segue de vento em popa, com as cotadas ainda a serem animadas por movimentos de consolidação no sector e pela subida nos preços da pasta.





Na sessão de ontem, a Altri, Navigator e Semapa registaram novos ganhos, com a ex-Portucel a marcar um máximo histórico durante a sessão, nos 5,57 euros.





Accionistas da Tesla votam mudanças na gestão

A Tesla realiza a sua Assembleia-Geral anual. E os accionistas poderão forçar mudanças no conselho de administração da empresa. Outra alteração em cima da mesa poderá ser a separação do cargo de "chairman" e CEO, posições actualmente ocupadas por Elon Musk.