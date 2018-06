5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira a Ibersol estará a reagir aos lucros acima do esperado no primeiro trimestre. O sector tecnológico também continuará em destaque, depois dos fortes ganhos na sessão de terça-feira.

Lucros da Ibersol disparam 70%

A Ibersol reportou ontem lucros de 3,47 milhões de euros no primeiro trimestre de 2018, uma escalada de 70,3% face ao mesmo período do ano passado, quando ascendeu a 1,99 milhões. Este resultado líquido supera grandemente as estimativas do CaixaBI, que apontava para lucros de 2,6 milhões de euros.



A empresa de restauração apresentou os resultados após o fecho da bolsa, pelo que as acções estarão a reagir na sessão desta quarta-feira.





Tecnologias em máximos

O sector tecnológico europeu atingiu ontem um máximo desde a bolha das dotcom, entre 1997 e 2001, tendo subido 1,45% para os 482,46 pontos – o valor mais alto desde Junho de 2001. Ou seja, exactamente 17 anos.



Nos EUA, a tendência foi igual, com as tecnologias a darem um novo máximo histórico ao índice Nasdaq Composite, muito à conta dos bons desempenhos de cotadas como a Apple e o Twitter.





Brent cai para mínimos de um mês

O governo dos Estados Unidos terá pedido discretamente à Arábia Saudita e outros produtores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que aumentem a sua produção em cerca de um milhão de barris por dia, avançou ontem a Bloomberg, citando fontes próximas das conversações.



Esta notícia levou os preços do petróleo a inverterem as subidas ligeiras que registavam nos mercados internacionais. Em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI), descia 0,66% ao final do dia, para 64,32 dólares, enquanto em Londres o Brent do Mar do Norte desvalorizava 1,78% para 73,95 dólares, o valor mais baixo desde 8 de Maio.





Juros de Itália voltam a disparar

Depois de quatro sessões de forte alívio, os juros da dívida italiana seguiam ontem a disparar quase 20 pontos no prazo a 10 anos, depois de o primeiro-ministro Giuseppe Conte ter mantido a garantia de medidas populistas que deverão aumentar a despesa pública em Itália.



Os investidores vão continuar atentos à evolução dos juros, especialmente nos países periféricos do euro, que têm evoluído ao sabor do panorama político em Itália e Espanha.





Balança comercial em foco nos EUA

Esta quarta-feira serão divulgados os números relativos à balança comercial nos EUA, em Abril. Segundo as previsões da agência Bloomberg, o saldo negativo da balança comercial do país deverá ter aumentado face ao mês anterior, ascendendo a 51,3 mil milhões de dólares.



O desequilíbrio entre as exportações e as importações é um dos motivos para o presidente dos EUA estar a apostar em medidas mais proteccionistas. Donald Trump quer reduzir as importações.