5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A actual situação política na Alemanha e o acordo entre EUA e a Arábia Saudita para aumentar a produção do petróleo deverão ser os principais focos no início desta semana.

Alemanha em tensão política

As diferenças de posições sobre a política de migração estão a aumentar a tensão no seio do Governo alemão. O ministro do Interior, e líder do partido do CSU, insiste que não vê outra alternativa a não ser expulsar migrantes. E ameaçou demitir-se, quer do Governo quer da liderança do partido, num movimento que aumenta os receios de uma cisão no Executivo alemão, o que provocaria uma crise política na maior economia europeia.





A SAD do Benfica vai avançar com uma emissão obrigacionista de 45 milhões de euros e uma taxa de juro fixa de 4% ao ano. Esta operação arranca esta segunda-feira e termina no dia 13 de Julho. As obrigações têm um valor nominal de cinco euros e o montante de subscrição mínimo é de 100 euros.





O petróleo continua a subir, voltando a aproximar-se dos 80 dólares por barril no mercado londrino. A subida recente esteve relacionada com a expectativa de aumento da procura, ao mesmo tempo que o aumento de produção de alguns países está a falhar. Este fim-de-semana Donald Trump anunciou um acordo para aumentar a produção de petróleo com a Arábia Saudita, cujo objectivo é compensar a quebra na produção do Irão e da Venezuela. Será esta medida suficiente para quebrar os preços do petróleo. Este ano, o Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a subir mais de 18%. Já o West Texas Intermediate (WTI), transaccionado em Nova Iorque, está a subir mais de 22%.





A manhã será marcada pela divulgação de dados económicos por parte do Eurostat. O instituto de estatística da União Europeia vai revelar os dados do desemprego, de Maio, e indicadores para o sector da construção. Isto, no mesmo dia em que Peter Praet, membro do Banco Central Europeu (BCE), discursa num painel organizado pelo Banco da Finlândia.





Esta segunda-feira arranca o segundo semestre do ano. O balanço do primeiro é positivo para a bolsa portuguesa, mas este não é o cenário da maior parte dos índices bolsistas. Na Europa, o primeiro semestre foi de quedas para a maior parte das bolsas. E adivinham-se tempos incertos.

A expectativa para os próximos seis meses é grande. Até porque as questões que mais dominaram os primeiros seis meses de 2018 não se dissolveram por completo. A guerra comercial entre os EUA e a China e a Europa; a divisão na União Europeia, muito fomentada pelas questões de política de migração, mas que tem tido também focos de stress em torno da robustez política em países como Itália, Espanha e Alemanha; o fim do programa de resgate da Grécia; as políticas monetárias um pouco por todo o mundo, são questões que continuam a marcar a agenda dos investidores.