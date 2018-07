5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Trump e Putin encontram-se em Helsínquia …

Depois de ter estado reunido na semana passada com Theresa May, primeira-ministra britânica, Donald Trump tem agendado para esta segunda-feira o primeiro encontro com Vladimir Putin. Os líderes norte-americano e russo discutem vários temas, como o controlo de armas e a Ucrânia, sendo que Trump já baixou as expectativas sobre a reunião que decorrerá em Helsínquia. "Nada de mau" vai sair da reunião e "talvez aconteça alguma coisa positiva", afirmou Trump numa entrevista à CBS onde incluiu a Rússia, China e União Europeia na lista de inimigos dos Estados Unidos.

… e China e UE juntas em Pequim

No mesmo dia do encontro entre Trump e Putin, decorre em Pequim uma cimeira entre a União Europeia e a China. O primeiro-ministro Li Keqiang vai receber o presidente do Conselho Europeu (Donald Tusk) e o presidente da Comissão Europeia (Jean-Claude Juncker), sendo que em cima da mesa estarão temas como a Coreia do Norte, o programa nuclear do Irão, a Síria e o Afeganistão. Mas o prato forte do encontro será o comércio internacional, nomeadamente a resposta às tarifas impostos pelos Estados Unidos aos dois blocos económicos.











O arranque de sessão nas bolsas europeias deverá ser condicionado pelos dados económicos que vão ser divulgados na China: PIB, vendas a retalho e produção industrial. Os economistas apontam para que a economia chinesa, que é a segunda maior do mundo, tenha abrandado ligeiramente (uma previsão da Reuters indica que o PIB terá crescido 6,7%, abaixo dos 6,8% do primeiro trimestre). Noutras geografias, destaque apenas para as vendas a retalho nos EUA.





O Fundo Monetário Internacional (FMI) vai divulgar hoje uma actualização do seu "World Economic Outlook". O documento traz novas previsões para os indicadores económicos de vários países, num momento em que o tema das tarifas e o seu potencial impacto na recuperação económica mundial continuam em destaque. Os números são divulgados às 15h00 (hora de Lisboa).





A época de apresentação de resultados do segundo trimestre acelera esta semana, sendo que para hoje estão agendadas as contas de mais duas cotadas relevantes de Wall Street. Antes da abertura da sessão, o Bank of America deverá anunciar um lucro por acção de 63 cêntimos e receitas de 22,93 mil milhões de dólares, segundo a estimativa dos analistas. Depois do fecho, será a vez da Netflix reportar os números do segundo trimestre, com os investidores atentos ao número de novos clientes. Na sexta-feira o JPMorgan deu boas notícias aos investidores, enquanto o Citigroup desiludiu.