5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta segunda-feira a Nos, a primeira das cotadas do PSI-20 a divulgar as contas do primeiro semestre, estará a reagir aos resultados divulgados de madrugada. Nos EUA, será a vez da Alphabet.

Nos reage ao crescimento dos lucros…

A Nos foi a primeira cotada do PSI-20 a mostrar os números do primeiro semestre, tendo reportado esta madrugada um aumento de 9,2% dos seus lucros no período de Janeiro a Junho.



Esta semana teremos mais 15 resultados de cotadas portuguesas, como o BPI, BCP, EDP e Jerónimo Martins. Destas 15, nove integram o PSI-20.





…e Glintt e Media Capital também

Na passada sexta-feira, a Glintt e a Media Capital apresentaram os seus resultados dos primeiros seis meses do ano, mas já depois do fecho da praça lisboeta – pelo que só hoje as suas acções estarão a reagir às contas divulgadas.



O lucro semestral da Glintt subiu 2,1% com volume de negócios a crescer 24,6%, ao passo que a dona da TVI reportou um resultado líquido de 10,5 milhões de euros (contra 8,3 milhões entre Janeiro e Junho de 2017) e verificou uma diminuição de 22% do endividamento junto da banca.





Dona da Google apresenta contas

Nos Estados Unidos, depois da banca, chega a vez de as maiores cotadas do sector tecnológico começarem a reportar em força os seus resultados do segundo trimestre. Hoje será a vez da Alphabet, dona da Google, que se confessa ao mercado após o fecho das bolsas em Wall Street.



Na semana passada, a Netflix afundou em bolsa depois de ter anunciado um modesto crescimento no número de subscritores no segundo trimestre do ano, ficando aquém das expectativas dos analistas para a plataforma digital de conteúdos.





Confiança dos consumidores na Zona Euro em foco

A confiança dos consumidores na Zona Euro deverá ter-se deteriorado em Julho. De acordo com as estimativas da Bloomberg, este indicador deverá ter recuado de -0,5 pontos para -0,7 pontos, num ambiente de crescente tensão em torno das tarifas comerciais.



Nos EUA, o destaque irá para os dados relativos às vendas de casas usadas.





Euro vai continuar a valorizar?

Na semana passada, o euro continuou a ganhar terreno face ao dólar, com a nota verde a ser penalizada pelas críticas feitas à Fed por Donald Trump. O presidente dos EUA está contra a política de aumento gradual dos juros seguida pelo banco central do país e considera que um dólar demasiado forte é prejudicial para a maior economia mundial.



A moeda única europeia também teve um bom desempenho na semana passada face à libra esterlina, a marcar máximos de quase quatro meses e meio, sustentada pela renovada debilidade da moeda britânica devido às menores expectativas quanto a uma subida das taxas de juro.