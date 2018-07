5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira prossegue a apresentação de resultados um pouco por todo o mundo. Por cá será a vez do BPI e da Impresa. Na Europa, destaque para as contas do banco suíço UBS.

BPI e Impresa reportam contas

Hoje será a vez de o BPI e a Impresa apresentarem os resultados do primeiro semestre após o fecho da bolsa nacional.



Depois destas duas empresas hoje e da Nos na segunda-feira, esta semana teremos ainda mais 13 resultados de cotadas portuguesas, como o BCP, EDP, REN e Jerónimo Martins.





Banca europeia também divulga resultados

Depois de os maiores bancos dos EUA já terem apresentado os resultados do primeiro semestre, seguem-se as instituições financeiras na Europa.



O suíço UBS divulga esta terça-feira os números da actividade no segundo trimestre e no acumulado dos primeiros seis meses. Já o alemão Deutsche Bank, cuja apresentação de resultados estava agendada para quarta-feira, antecipou na semana passada a divulgação das contas.





Alphabet reage à forte subida das receitas

A Alphabet, dona da Google, reportou os seus resultados do segundo trimestre ontem depois do fecho de Wall Street. A gigante tecnológica registou eceitas acima do esperado pelos analistas, devido sobretudo aos resultados da venda de anúncios. E os lucros também foram robustos, mesmo contabilizando a mais recente multa imposta pela Comissão Europeia.



O mercado gostou destes números. Na negociação fora do horário regular em Wall Street, os títulos da tecnológica seguiam a somar 5,67% para um máximo histórico de 1.280 dólares, isto depois de terem encerrado a sessão formal desta segunda-feira a ganhar 1,10% para 1.211 dólares.





Novos dados económicos na Europa e EUA

Destaque esta terça-feira para os índices dos gestores de compras (PMI) da IHS Markit, relativos a Julho, tanto para a Zona Euro como para os Estados Unidos. Serão divulgados os PMI compósitos, bem como os dados desagregados para a indústria e para os serviços.



Ainda na Europa, teremos também os dados relativos à confiança dos empresários franceses.





Petróleo sobe com aviso de Donald Trump

As cotações do outro negro ganharam terreno no arranque da semana, depois de o chefe da Casa Branca, Donald Trump, ter avisado o Irão para que não faça ameaças aos Estados Unidos. As tensões entre os EUA e o membro da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) subiram de tom, o que intensificou os receios de uma perturbação nos aumentos de produção esperados.



Hoje, a Administração de Informação em Energia (sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga o relatório Perspectivas para a Energia Internacional 2018.