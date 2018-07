Guia para perceber como é que os bancos vão aplicar os juros negativos no crédito

Depois de três anos de juros negativos no mercado, estes vão começar a ter reflexo integral nas prestações do crédito à habitação. Já está em vigor, há exactamente uma semana, o diploma que determina como é que as taxas de juro abaixo de zero vão ser aplicadas.