5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Sete cotadas portuguesas reportam as suas contas

São sete as empresas que hoje apresentam os seus resultados do primeiro semestre: BCP, EDP, Altri, Cofina, F. Ramada, REN e Novabase.



O BCP deverá ter fechado o primeiro semestre com um resultado líquido de 144 milhões de euros, o que representa um crescimento de 60% face ao mesmo período do ano passado, de acordo com as estimativas do BPI.





Jerónimo Martins reage à subida dos lucros

Hoje a dona do Pingo Doce estará a reagir às suas contas, divulgadas ontem após o fecho da bolsa nacional. A Jerónimo Martins obteve 180 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, uma subida de 3,9% face a igual período no ano passado. O valor ficou ligeiramente abaixo da estimativa dos analistas do BPI, que apontavam para uma subida de 5% nos lucros, para 182 milhões de euros.



Ontem, o BPI cortou o preço-alvo da retalhista (a nova avaliação ainda traduz um potencial de subida superior a 30% para as acções) mas antecipou uma viragem positiva na Colômbia.





Amazon, Nomura e Shell confessam-se ao mercado

Prossegue a apresentação de resultados um pouco por todo o mundo. O destaque vai para o banco japonês Nomura e para a petrolífera anglo-holandesa Royal Dutch Sheel.



Nos EUA, depois do fecho de Wall Street, teremos os números da Amazon. Esta semana é o sector sector tecnológico que está mais em força na divulgação de contas em território norte-americano.





Mario Draghi mantém estímulos e taxas inalteradas

O Banco Central Europeu (BCE) realiza esta quinta-feira a sua reunião de política monetária. A instituição deverá deixar a sua política de estímulos e as suas taxas de juro inalteradas.

Actualmente a taxa de referência está em 0% e a expectativa é que a entidade liderada por Mario Draghi anuncie a primeira subida de juros apenas na segunda metade de 2019.





Novos indicadores económicos nos EUA e Europa

Do outro lado do Atlântico são hoje apresentados os dados relativos aos novos pedidos de subsídio de desemprego, na semana terminada a 21 de Julho. Já as encomendas de bens duradouros deverão ter aumentado em Junho, pela primeira vez em três meses, estimuladas pela maior procura de aviões comerciais e pelo investimento em equipamento.



Na Europa, destaque para a confiança dos consumidores franceses, italianos e alemães, bem como para a produção industrial transalpina.