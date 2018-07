5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira mais quatro cotadas portuguesas vão apresentar os seus resultados dos primeiros seis meses do ano. Por outro lado, há sete empresas que vão estar a reagir em bolsa às contas divulgadas ontem após o fecho da praça lisboeta.

Quatro cotadas nacionais divulgam contas…

São quatro as cotadas portuguesas que hoje se confessam ao mercado, reportando os resultados do primeiro semestre: Sonae Indústria, Sonae Capital, Sonaecom e Semapa.



Com o anúncio destes resultados, fica fechada a semana mais movimentada de apresentação de contas do primeiro semestre, já que foram 16 as cotadas portuguesas que decidiram fazê-lo entre esta segunda e sexta-feira.





…e sete reagem aos números semestrais

Na sessão de ontem, sete empresas lusas apresentaram os seus resultados do primeiro semestre: BCP, EDP, Altri, Cofina, F. Ramada, REN e Novabase.



Uma vez que a divulgação das contas foi feita após o fecho da bolsa nacional, será na sessão desta sexta-feira que as acções estarão a reagir.





Twitter, Exxon e 21st Century Fox em destaque

Esta sexta-feira duas cotadas de peso apresentam as suas contas do segundo trimestre nos Estados Unidos: a petrolífera Exxon e a rede social Twitter, esta última após o fecho de Wall Street.



Em destaque estará também a votação dos accionistas da 21st Century Fox sobre a oferta de compra, no valor de 7,13 mil milhões de dólares, lançada pela Disney sobre os seus activos de entretenimento.





PIB de França e dos EUA em foco

No mesmo dia em que é conhecida a evolução da economia dos EUA, que se espera que tenha crescido cerca de 4% em ritmo anualizado, são também publicados os números relativos ao PIB francês no segundo trimestre.



A economia de França registou um crescimento anual de 1,9% nos primeiros três meses de 2018, face aos 2,2% no primeiro trimestre.





Petróleo centra atenções nas matérias-primas

A Baker Hughes, fornecedora norte-americana de serviços a campos petrolíferos, divulga hoje o relatório semanal sobre o número de plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos.



Os investidores vão também estar atentos à evolução na Arábia Saudita, onde o ataque a dois petroleiros está a perturbar a oferta de crude do país, o que fez com que as cotações subissem ontem perto de 1% nos mercados internacionais.