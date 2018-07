5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Galp Energia reage aos resultados

Com as acções a negociarem em máximos de dez anos, a Galp Energia vai reagir esta segunda-feira aos resultados apresentados antes da abertura do mercado. A petrolífera portuguesa fechou o primeiro semestre do ano com lucros de 387 milhões de euros, um crescimento de 68% face ao período homólogo.









Na sexta-feira, após o fecho da sessão de sexta-feira, foram quatro as cotadas que anunciaram os resultados do primeiro semestre, sendo que só esta segunda-feira vão reagir aos números revelados. A Semapa obteve um resultado líquido de 59,1 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que traduz um crescimento de 36,4% face ao mesmo período do ano passado. Já a Sonae Indústria fechou a primeira metade do exercício com um resultado líquido de 18,9 milhões de euros, o que traduz um forte crescimento homólogo de 34,6%. A Sonae Capital reportou um prejuízo de 9,93 milhões de euros entre Janeiro e Junho deste ano e a Sonaecom que os lucros do primeiro semestre aumentaram quase cinco vezes.





Chuva de indicadores do INE

Dois dias antes do início de Agosto, o Instituto Nacional de Estatística tem um dia agitado em termos de divulgação de indicadores económicos. Logo às 9:30 saber-se-á como estão os índices de confiança das famílias e dos empresários portugueses. Para as 11:00 está agendada a divulgação de mais quatro indicadores: a taxa de desemprego, em Junho; a avaliação bancária no âmbito da concessão de crédito à habitação, em Junho; o volume de negócios no comércio, em Junho; e por fim a produção industrial em Junho.











Na Europa e nos Estados Unidos também serão revelados dados económicos, embora de relevância diminuta. A Comissão Europeia revela os indicadores de confiança dos consumidores e dos empresários e nos Estados Unidos serão conhecidos os dados das vendas de casas novas. Ainda na Europa será conhecida a inflação na Alemanha e o PIB da Suécia, Lituânia e Letónia.









O presidente dos Estados Unidos recebe hoje na Casa Branca Giuseppe Conte, que foi há pouco meses nomeado primeiro-ministro de Itália. Conte será o primeiro líder europeu a ser recebido por Donald Trump desde que o presidente dos EUA chegou a acordo com Jean-Claude Juncker para colocar em "stand by" as tarifas entre os dois blocos económicos.