5 coisas que precisa de saber para começar o dia

CTT divulgam contas do semestre…

Depois da Galp Energia ontem, hoje será a vez de os CTT se confessarem ao mercado. A empresa liderada por Francisco Lacerda reporta os seus resultados de Janeiro a Junho após o fecho da bolsa nacional.



A empresa de correios tem sido pressionada nas últimas apresentações de resultados, devido a ter sido forçada a rever em baixa as suas estimativas.





…e Apple, BP e Crédit Suisse também

No resto do mundo prossegue a apresentação de resultados trimestrais e do acumulado dos exercícios fiscais. Na Europa, o destaque vai para as contas do segundo trimestre do banco suíço Crédit Suisse e da petrolífera britânica BP.



Nos Estados Unidos teremos as contas do terceiro trimestre fiscal da tecnológica Apple após o fecho da sessão em Wall Street.





PIB da Zona Euro deverá ter mantido ritmo de crescimento

O gabinete europeu de estatística (Eurostat) divulga importantes indicadores para a economia da Zona Euro: o produto interno bruto (PIB), a evolução da taxa de desemprego e a inflação. A economia do euro deverá ter crescido 2% nos três meses terminados no final de Junho, em termos homólogos, enquanto o desemprego deverá ter descido de 8,4%, para 8,3%.



Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga a estimativa rápida do IPC/IHPC, em Julho, e também as estatísticas de preços da habitação ao nível local no primeiro trimestre. Na Alemanha será divulgado o desemprego e no Reino Unido a confiança dos consumidores, ao passo que Itália e França reportam também os dados da inflação.



Nos EUA teremos os números do consumo privado em Junho, esperando-se que tenha este tenha acelerado – prosseguindo assim a tendência depois de um robusto trimestre para grande parte da economia do país.





Política monetária em foco

Esta é uma semana forte em matéria de decisões de política monetária. Depois de o Banco do Japão (BoJ) ter já dado hoje o seu veredicto, será ainda a vez de o banco central da Turquia o fazer. Hoje começa também a reunião de dois dias da Reserva Federal norte-americana, não se esperando que na quarta-feira a Fed anuncie subidas nos juros.



Ainda esta semana, destaque também para a decisão por parte do Banco de Inglaterra (BoE) na quinta-feira e dos bancos centrais do Brasil e da Índia um dia antes.





Marcelo recebe partidos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe esta terça-feira à tarde três partidos políticos com representação parlamentar, numa altura em que o Orçamento do Estado para 2019 está em cima da mesa.



Às 15:00, Marcelo recebe o Bloco de Esquerda (BE), uma hora depois será a vez do Partido Socialista (PS) e às 17:00 será o Partido Social Democrata (PPD/PSD).